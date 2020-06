Installation des Conseils communaux : La liste Communes bloquées s’allonge

Ce lundi 1er juin 2020, l’installation des Conseils communaux s’est poursuivie dans le Littoral et le Zou. Pour cette quatrième journée, les Communes de Cotonou, de Bohicon et de Djidja étaient sous les projecteurs. Contrairement à ce qu’on aurait souhaité, l’élection du maire et de ses adjoints dans ces deux Communes n’a pas prospéré. Ces trois blocages s’ajoutent aux 17 des trois premières journées et portent le total des Communes où l’élection est bloquée à 20. Ci-dessous, le point complet.