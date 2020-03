Instauration du Système national de Recherche agricole au Bénin:Une nouvelle opportunité pour la recherche agricole

Le Bénin explore de nouvelles voies pour le Programme national de recherche agricole (Pnra). Au cours de son conclave hebdomadaire du mercredi 18 mars 2020, le gouvernement a adopté l’instauration du Système national de recherche agricole.

Le Système national de recherche agricole au Bénin dispose désormais d’une nouvelle opportunité pour la recherche agricole. Ainsi en a décidé le gouvernement au cours de son conclave hebdomadaire du mercredi 18 mars 2020. Il a adopté l’instauration du Système national de recherche agricole au Bénin. Le nouveau cadre institutionnel vient renforcer l’Institut national des Recherches agricoles du Bénin (Inrab), par le regroupement et la mise en synergie des capacités des principaux acteurs du secteur public et du secteur privé intervenant dans le domaine. Ce faisant, il est à espérer une contribution de grande qualité pour la réussite du Programme national de Recherche agricole (Pnra) adopté par le Gouvernement en 2018. En effet, l’agriculture est l’un des principaux leviers du développement économique du Bénin. C’est donc à juste titre que le Gouvernement s’est fixé comme défi à relever, le renforcement du Système national de Recherche agricole. Ce renforcement va se matérialiser par un appui à l’Inrab qui bénéficiera de la mise en synergie des atouts et capacités des acteurs à la fois publics que privés du secteur agricole. L’objectif visé est d’impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole pour accroître quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité de nos produits agricoles. Ce n’est donc pas anodin que le gouvernement Talon a pris ainsi l’option de battre des records et d’explorer toutes les possibilités qu’offrent ses potentialités agricoles en misant davantage sur la recherche. Cette stratégie pertinente du gouvernement qui invite les acteurs privés et publics du secteur agricole à se donner davantage la main pour relever des défis est donc à approuver, car cette union ne peut que constituer une force.

Léonce Adjévi