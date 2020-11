Internet haut débit à Sèmè-Podji, Tanguiéta et Toucountouna:L’Absu-Cep met en service 3 Projets numériques communautaires

Les populations de Sèmè-Podji, Tanguiéta et Toucountouna disposent désormais de la connexion Internet haut débit dans leurs Communes. Le Ministère du Numérique et de la digitalisation à travers l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (Absu-Cep), vient de mettre à leur disposition trois Points numériques communautaires (Pnc). La mise en service de ces Pnc s’est déroulée hier, lundi 16 novembre 2020 à la maison des jeunes de Sèmè-Podji en présence des responsables de l’Absu-Cep, des cadres du Ministère du numérique et de la digitalisation, des autorités locales et des bénéficiaires.

Assurer l’accès à l’internet haut débit dans les chefs-lieux des Communes du pays, à travers des initiatives encourageant l’accès public à l’internet et aux services large bande dans les écoles, les bibliothèques et autres centres communautaires en accompagnant les fournisseurs d’accès internet à s’installer dans les Communes. C’est l’objectif visé par la mise en place de trois Points numériques communautaires (Pnc) dans les communes de Sèmè-Podji, Tanguiéta et Toucountouna. Ces infrastructures disposent chacune des équipements de transmission, de multiplexage, de commutation et le raccordement par la Boucle locale radio (Blr) de la fibre optique, un cyber centre composé de dix ordinateurs clients câblés en réseau avec accès à internet haut débit ; d’un ordinateur serveur, d’une imprimante laser en réseau, d’un scanner et d’un système de climatisation solaire, d’une borne Wi-Fi installée à l’extérieur du cyber pour permettre une connexion Wifi, à titre gratuit, sur une portée de plus de 200 mètres. Chaque Pnc est également équipé d’un groupe électrogène de secours. Outre l’installation de ce dispositif matériel, il est prévu une offre d’abonnement internet fixe payant pour les particuliers, les entreprises et les administrations et des offres de services de formation et de maintenance en informatique au profit des usagers. Dans son allocution, le Directeur général de l’Absu-Cep, Emile Kougbadi, s’est réjoui de la mise en service de ces Pnc qui entre dans le cadre du Programme d’accès public aux Tics conformément à la nouvelle stratégie 2020-2025 de l’Agence. Selon lui, la mise en place de ces trois Pnc vient en complément aux 40 premiers mis en place en 2018 dans 40 Communes du Bénin. Ce qui porte désormais le nombre à 43 Pnc sur toute l’étendue du territoire national. En procédant à la mise en service de ces Pnc, le directeur de cabinet de la ministre du Numérique et de la digitalisation, Ahmed SaccaYarou, a fait remarquer que le numérique occupe une place de choix dans le Programme d’actions du gouvernement (Pag). Il a laissé entendre que le président Patrice Talon ambitionne de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale d’ici 2021. A l’en croire, c’est un environnement favorable à l’émergence des Communes numériques sur le territoire national qui est mis en place à travers la construction de ces Pnc. Pour finir, il a invité les bénéficiaires à un usage judicieux de ces équipements afin de transformer en réalité la vision du chef de l’Etat.

Léonce Adjévi