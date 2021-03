Interpelé pour transport de plusieurs colis de sachets:Un conducteur de véhicule présenté au procureur du Tribunal de Ouidah

Interpellé pour transport de plusieurs colis de sachet, un conducteur de véhicule a été présenté au procureur du Tribunal de Ouidah hier mardi 23 mars 2021. Il a été pris au poste de péage de Grand-Popo où l’intervention a été menée avec la Direction départementale du ministère du Cadre de vie du Mono et du Couffo. Une enquête a été ouverte pour retrouver le propriétaire de la marchandise et d’autres personnes impliquées dans l’affaire. En attendant, les prélèvements de ses sachets ont été faits et envoyé à la Direction générale de la gestion de l’environnement et du climat pour analyse.

Léonce Adjévi