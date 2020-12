Interventions chirurgicales à cœur ouvert:Le gouvernement veut doter le Cnhu d’équipements de pointe

La politique de rénovation et du relèvement du plateau technique des centres de santé publics du Chef de l’Etat entre dans sa phase active pour le bonheur des populations. Pour permettre à ses citoyens souffrant de pathologies cardiaques graves de bénéficier sur place de soins appropriés, le gouvernement a sollicité des chirurgiens réputés en la matière qui pourront faire des interventions sur-place au CNHU-HKM. Pour ce faire, il est indispensable de renforcer le plateau technique existant par des équipements et matériels dédiés à la prise en charge chirurgicale de ces pathologies. C’est pourquoi, réunis le mercredi 23 décembre 2020, les membres du gouvernement ont approuvé la Contractualisation pour l’acquisition et l’installation d’équipements et de matériels de chirurgie cardiaque au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (Cnhu-Hkm). Ces acquisitions constituent un signal fort que le gouvernement veut le meilleur pour sa population et travaille pour toutes les couches. Cette décision tombe à point nommé, car c’est une bonne réponse à des doléances séculaires des Béninois. C’est aussi la preuve que l’Exécutif est à l’écoute et planifie avec méthode la satisfaction des manques des Béninois. Même après l’avènement et la mise en service du CHUR de Calavi, le CNHU-HKM gardera ses potentialités au service des populations.