Investiture du président Patrice Talon et de sa colistière:Des manifestations sommaires, simples et symboliques

Les préparatifs pour offrir au président Patrice Talon et à sa colistière Mariam Chabi Talata une investiture digne du nom le 23 mai prochain vont bon train. L’événement sera à la hauteur de la grandeur du Bénin. L’assurance a été donnée par le ministre de la Communication et de la poste, Alain Orounla, mercredi 5 mai 2021 à l’issue du Conseil des ministres. « S’agissant des manifestations devant marquer l’investiture du président de la République et de sa colistière, vous savez que nous savons nous organiser. Les préparatifs sont en cours pour offrir au peuple béninois des manifestations à la hauteur de la grandeur de notre pays », a déclaré le ministre. A l’en croire, lesdites manifestations seront sommaires, simples et symboliques pour rester coller au style du président réélu de la République.

Serge Adanlao