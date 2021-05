Investiture du président Patrice Talon:Le Stade Charles de Gaulle accueille la cérémonie

Le lieu où se tiendra dimanche 23 mai prochain la cérémonie d’investiture du président Patrice Talon pour son second quinquennat est connu. Il s’agit du Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Contrairement aux rumeurs, la chaîne de l’histoire n’a pas été brisée par l’actuel locataire du Palais de la Marina qui a décidé d’honorer une nouvelle fois la ville capitale.

Porto-Novo encore à l’honneur sous le Nouveau départ. Tout comme ses prédécesseurs et lui-même le 6 avril 2016, Patrice Talon a décidé de prouver pour une énième fois sa volonté de donner à la ville ses attributs de capitale. C’est ainsi que les rumeurs qui faisaient état de ce que la cérémonie de prestation de serment serait organisée à Cotonou ont été stoppées. Le lieu de la manifestation est bel et bien le Stade Charles de Gaulle. Surplace, les petits plats sont en train d’être mis dans les grands pour offrir au peuple béninois et au monde entier, une cérémonie d’investiture de bonne facture. Le podium officiel où seront disposés le président de la République, son épouse Claudine Talon ainsi que la vice-présidente Mariam Chabi Talata, est déjà installé. En face de ce podium, sont dressés deux grandes bâches pour recevoir les officiels et invités. A côté, des entrainements se font observer. C’est le cas avec la Police républicaine qui s’exerce. A proximité des flics, il y a également un détachement militaire qui s’affaire. L’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (Ortb) ne ratera pour rien au monde la couverture en direct de l’événement. Plusieurs équipes se relaient pour assurer la bonne installation du dispositif technique de retransmission. L’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (Anecsmo) pour sa part, suit les différentes installations de très près. Le directeur général, Hervé Dassoundo, et ses collaborateurs assurent la veille pour que tout soit prêt dans la soirée de ce vendredi 21 mai 2021. En raison des mesures sécuritaires, l’entrée au stade est désormais interdite à toute personne extérieure au Comité d’organisation. Le dimanche 23 mai 2021, l’accès au Stade ne sera pas possible sans le port de masque. Les mesures barrières pour leur part, seront strictement respectées pour éviter la propagation du Covid-19.

Serge Adanlao