Jacques Ayadji plaide pour une rencontre vérité et réconciliation

Le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji, a formulé ses vœux de bonne année au peuple béninois. A cette occasion, il a plaidé pour la tenue d’une rencontre vérité et réconciliation afin que les Béninois dans leur grand ensemble soient «des bâtisseurs de l’oeuvre commune de construction». Lire l’intégralité de son message.

Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes.

Une année s’en va et une autre nous ouvre ses portes.

A l’instar d’autres compatriotes et d’autres organisations, je sacrifie à la tradition pour m’adresser en ma qualité de chef de parti politique à militantes, militantes, sympathisantes et sympathisantes de Moele-Bénin et plus largement à l’ensemble du peuple béninois.

En ces heures de bilan et de projections, mes premiers mots sont ceux de reconnaissance envers le créateur car la gratitude reste la posture de tout être humain qui franchit le cap de 365 jours de vie.

Mes pensées vont aux malades qui abordent l’année nouvelle dans les liens de la souffrance physique ; qu’ils trouvent par ma voix l’expression de la compassion de militantes, militantes, sympathisantes et sympathisantes de Moele-Bénin.

Aux orphelins de toutes catégories et à tous ceux qui sont dans la précarité et la souffrance morale, j’ai une pensée spéciale.

Puisse la lumière de l’espoir ne jamais s’éteindre en vous.

A la jeunesse béninoise, aux femmes de toutes conditions, aux paysans, aux commerçants, aux artisans, aux travailleurs de tous les secteurs de l’économie nationale, je n’ai qu’une invitation, une exhortation : dans la vérité, travaillez pour notre patrie car c’est le seul et vrai chemin du développement et de l’épanouissement personnel et collectif. Moele-Bénin en a fait sa devise et son crédo et l’année qui s’achève nous a vus sur tous les fronts et toujours autour de ce triptyque : Vérité, Travail et Patrie.

Le bonheur d’un peuple est une œuvre de construction collective et s’y atteler devient un impératif si tant est que nous souhaitons voir l’année 2020 fleurir pour chacun et pour tous.

Je sais que nous le voulons tous et reste persuadé que nous y travaillerons dans l’harmonie et la cohésion nécessaires.

Je souhaite au Président de la République, son Excellence Patrice Talon, la santé et la paix nécessaires pour poursuivre dans son élan affirmé, son dévouement au service du peuple béninois tout entier.

Enfin, je souhaite que l’année 2020 soit celle de la concrétisation de la construction du Bénin des rêves de Moele-Bénin où la contribution de toutes les filles et de tous les fils est nécessaire.

Je plaide donc dans le respect des diversités et différence pour la tenue d’une rencontre vérité et réconciliation afin que nous soyons tous bâtisseurs de l’œuvre commune de construction de notre pays.

Bonne et Heureuse année 2020.

Je vous remercie.