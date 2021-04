« Mes sentiments sont des sentiments de joie et de fierté. Je profite pour lancer mes félicitations au peuple béninois qui a choisi son camp. Le camp de la construction du Bénin, le camp de la République, le camp du drapeau national. Il y en a qui ont lancé des mots d’ordre, de destruction, de déchirement du drapeau national mais le peuple béninois en union a dit non. Aujourd’hui, il est clair que la violence a un visage au Bénin. La violence, l’intolérance, la dictature ont un visage au Bénin et ce visage est celui de l’opposition radicale. Nous avons vu ce qui a été fait. Cette opposition radicale a fait feu de tout bois pour que le matériel électoral ne soit pas déployé à pied d’œuvre. Toutes mes félicitations à la Céna pour avoir su braver tout cela en menant les matériels à pied d’œuvre et les populations du Bénin sont en train de voter dans la paix, la joie et la sérénité. Je disais tout à l’heure que la violence, la dictature et l’intolérance ont un visage et ce visage c’est l’opposition radicale… Elle a semé la peur dans le pays en disant, si vous sortez les gens vont venir tirer sur vous. Il y en a qui ont lancé depuis Paris, un mot d’ordre de souscription pour appuyer les chasseurs pour combattre l’Armée mais cela ne se passera pas au Bénin… ».

Jean-Claude Houssou, ministre de l’Energie: « Porto-Novo vote dans la paix avec une affluence record »

Le coordonnateur communal du Bloc républicain à Porto-Novo a accompli son devoir civique tout à l’heure à l’Epp de Topkota Zèbè. Après avoir exprimé son suffrage, il s’est confié aux professionnels des médias. Selon lui, « cette élection présidentielle marque une étape importante de l’histoire démocratique du Bénin». « C’est un grand jour », a-t-il indiqué, « et j’ai noté que les populations de Porto-Novo sortent massivement pour vote. Je les encourage à poursuivre dans cette dynamique. C’est le Bénin qui gagne dans la paix et la concorde».

L’ambassadeur Simon Pierre Adovèlandé: « Ce scrutin marque l’enracinement de la démocratie béninoise »

L’ambassadeur du Bénin près la République de Chine, Simon Pierre Adovèlandé, vient de voter au quartier Gbècon à Porto-Novo. Pour lui, ce scrutin marque l’enracinement de la démocratie béninoise. Le vote, a-t-il signifié, se déroule dans de bonnes conditions. Les populations ne cèdent pas à la panique et sortent pour accomplir leur devoir civique dans la paix. Il a profité de l’occasion pour féliciter la Commission électorale qui, depuis qu’elle est en place, réussit tout le pari de l’organisation.

Aurelien Agbénonci : « Le constat que j’ai fait, est un constat de participation »

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a accompli son devoir civique à Grand-Popo. Avant d’aller voter, M. Aurelien Agbénonci a fait le tour de quelques bureaux de vote de Hillacondji à Grand-Popo en passant par Agoué. « Le constat que j’ai fait, est un constat de participation, un constat de sérénité des citoyens. On a l’impression que nos compatriotes se sentent concernés par leur destin. Et très calmement, sans agressivité, ils viennent avec leur pièce pour voter. J’appelle mes compatriotes au respect de la République et à promouvoir la paix », a-t-il déclaré.

Adrien Houngbédji salue la vitalité de la démocratie

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, était sur la place Vodoun Honto à Adjinan à Porto-Novo pour s’acquitter de son devoir civique. Le poste de vote n°2 était celui sur lequel le nom du président est inscrit. Après avoir accompli son vote, le président du parti du renouveau démocratique a salué la vitalité de la démocratie et exhorté les populations à toujours rester dans la communion du vivre ensemble.

Alain Orounla : « toutes les dispositions ont été prises pour que le vote puisse se dérouler dans la sérénité »

« Je suis heureux d’avoir la possibilité d’avoir accompli mon devoir citoyen. J’ai voté avec bonheur. Tout est calme et en ordre. Je voudrais inviter mes compatriotes à en faire de même. Je les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour que le vote puisse se dérouler dans la sérénité. Personne n’a aucune raison de ne pas accomplir ce devoir ».