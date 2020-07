Jean-Baptiste Hounguè sur la Présidentielle de 2021:« Talon ne doit pas dire non à l’appel du peuple »

Le président Patrice Talon n’aura pas le choix en 2021. Il doit se présenter à l’élection présidentielle. C’est le souhait de Jean-Baptiste Hounguè sur l’émission « L’Entretien » de la chaîne de télévision privée E-Télé ce dimanche 19 juillet 2020. Selon ce membre du parti Bloc républicain, le Chef de l’Etat, vu ses actions de développement, ne doit pas dire « non » à l’appel du peuple. Le faire serait un crime, a-t-il martelé. Pour l’invité de Latifou Boni, il a lancé un certain nombre de chantiers qu’il ne saurait finir en cinq ans. Entre autres, il a cité les projets de construction de logements sociaux pour transformer le cadre de vie, le projet Asphaltage qui donne un nouveau visage aux villes du Bénin, les performances économiques du Bénin, les progrès enregistrés dans les domaines de l’éducation, de la santé, et des infrastructures. « J’associe ma voix silencieuse à celles de ceux qui souhaitent qu’il se présente à la présidentielle de 2021. Patrice Talon n’a pas le choix. Il doit être candidat. S’il dit non, on ira le chercher gentiment, poliment et angéliquement », a-t-il insisté.