Journée de diffusion des comptes extérieurs de 2018;La Bceao certifie la dynamique économique du Bénin

La Direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) pour le Bénin a organisé, le mardi 18 février 2020 à Cotonou, la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l’année 2018. Plusieurs acteurs du monde économique et ses variantes ont pris part à cette rencontre d’échanges qui atteste la dynamique économique du Bénin avec un solde excédentaire.

Le solde global de la balance des paiements affiche un excédent de 196.860,5 millions de francs en 2018 après deux années consécutives de déficit. C’est l’essentiel de ce qu’il faut retenir de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l’année 2018. La balance des paiements est un document statistique élaboré sous forme comptable, élément de la comptabilité nationale recensant les flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux, et les flux financiers que les résidents d’un pays, dans leur ensemble, (particuliers, entreprises ou État) entretiennent avec ceux du reste du monde. A l’ouverture de la séance, le Directeur national de la Bceao, Alain Komaclo, et le Directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des finances, Hermann O. Takou, ont exprimé leurs attentes à l’issue de la rencontre. Les communications présentées par le chef du service des statistiques de la Bceao ont présenté de manière méthodologique les facteurs qui sous-tendent la réalisation d’un solde excédentaire de la balance des paiements. D’une manière générale, les échanges extérieurs du Bénin se sont déroulés en cohérence avec le contexte international, marqué par une décélération de l’activité économique mondiale et une activité nationale dont le taux de croissance est estimé à 6,7% en 2018.

Jean-Claude Kouagou