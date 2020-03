Journée internationale de la femme : Patrice Talon invite au respect plus accru des droits des femmes

Le Bénin a l’instar de la communauté internationale célèbre ce 8 mars 2020 la journée des droits des femmes. Le chef de l’Etat en a profité pour souhaiter une excellente fête aux femmes béninoises à travers sa page facebook. « Avec ma tendre épouse Claudine, je souhaite une bonne Journée internationale des droits des Femmes, à toutes les femmes du Bénin et du monde » peut-t-on lire. Le numéro des béninois est bien convaincu que le développement du Bénin passe par un respect plus accru des droits des femmes et invite d’ailleurs les uns et les autres à travailler davantage pour le renforcement de ces droits. « Au cœur des diverses décisions et actions de mon Gouvernement, il y a la conviction que le développement de notre belle nation passe également par un respect plus accru des droits des femmes ainsi que leur renforcement » a posté le président Patrice Talon.