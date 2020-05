Journée internationale des musées:Jean-Michel Abimbola précise le sens du musée

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale a célébré hier lundi 18 mai 2020, la Journée internationale des musées. Dans un message adressé aux Béninois à l’occasion de cette célébration, le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola est revenu sur le sens du musée. A l’en croire, un musée n’est pas un magasin. C’est un milieu de vie, de culture, de découverte, d’intelligence, de diversité culturelle et d’enrichissement. C’est surtout selon lui, le sous bassement du Bénin pour un développement durable, qui fera la fierté de chacun. A cette occasion, il a invité la population béninoise à cette démarche de curiosité. « Cela leur permettra de voir l’existant aujourd’hui et de se rendre compte à travers les investissements qui sont faits de ce que cela sera dans les prochaines années et de pouvoir être fier de ce que ce gouvernement fait pour que chaque Béninois se dise digne à travers le monde la tête haute », a-t-il déclaré. Il est à rappeler que le Bénin compte aujourd’hui une dizaine de musées disséminés sur le territoire. Grands ou petits ethnographiques, plusieurs d’entre eux connaitront un essor à travers les investissements massifs prévus à cet effet par le gouvernement