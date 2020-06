Journée mondiale contre le travail des enfants : L’appel à un mieux-être des enfants surtout ceux en situation difficile

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale célèbre ce vendredi 12 juin 2020 la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, le thème de la célébration est « Covid-19 : protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais ! ». A l’occasion de la célébration de cette journée, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, a adressé un message à la Nation. Selon elle, le thème de cette année est d’une importance capitale et exhorte à plus d’efforts pour assurer un mieux-être aux enfants, notamment ceux qui sont en situation difficile.

En restant fidèle à la stratégie de l’approche sectorielle de la lutte retenue par les acteurs et qui justifie une focalisation sur le secteur artisanal pour le triennal 2019-2021, elle a laissé entendre que son département ministériel envisage de marquer la célébration de cette année par l’organisation de la 2ème édition des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. L’activité a ciblé les métiers du Btp, avec un focus sur la menuiserie aluminium, identifiée par les acteurs comme une activité émergente et d’attraction pour la jeunesse. Elle se déroulera suivant trois (03) étapes dont la présente adresse constitue le premier acte. Ensuite, des missions de contrôle dans les centres d’apprentissage seront organisées dans tous les départements du pays, couplées d’une campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. Ces contrôles déboucheront sur la sélection des douze (12) meilleurs maîtres artisans respectueux des droits des enfants qui seront récompensés au cours d’une cérémonie. Pour finir, elle a remercié les Partenaires techniques et financiers (Ptf) et tous les acteurs clés de la lutte contre le travail des enfants notamment l’Unicef, l’Ong Educo-Bénin et le Comité directeur national de la lutte contre le travail des enfants.