Journée mondiale de la population 2020:Les populations de Klouékanmè sensibilisées sur le respect des gestes barrières 

« Faire une pause dans Covid-19 : Comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles maintenant ? » C’est le thème de la Journée mondiale de la population 2020 célébrée en différé le mardi 14 juillet 2020, au Centre des jeunes et loisirs de Klouékanmè dans le département du Couffo. A cette occasion, Christophe Mégbédji et Komlan Zinsou, respectivement préfet des départements du Couffo et du Mono ont sensibilisé les populations au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Rappelant la genèse de cette célébration, le préfet Couffo a fait savoir que le 11 juillet a décrétée journée mondiale de la population par les Nations Unies parce que le 11 juillet 1987, le nombre d’habitant de planète terre a franchi le cap de 5 milliards. A l’en croire, c’est pour attirer l’attention du monde entier sur les problèmes de population et du développement que cette journée a été instituée. Pour sa part, Dieudonné Gbèdjékan, maire de Klouékanmè, a expliqué que de nombreuses actions ont été menées, aussi bien au niveau central que local pour renforcer la maîtrise de la dynamique démographique et éliminer toutes formes d’inégalités, de violences et de discriminations à l’égard des femmes et des groupes vulnérables. « Plusieurs projets et programmes de planification familiale, de réduction de la mortalité maternelle et infantile, d’élimination des violences basées sur le genre et l’emploi des jeunes et femmes ont été initiés en faveur de la Commune de Klouékanmè », a précisé le maire. Une communication sur le thème et un sketch sur le respect des gestes barrières ont meublé les activités.

Gaétan Nato (Correspondant/Mono-Couffo)