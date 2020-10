Journées Fifa (2#0):Les Ecureuils domptent les Panthères du Gabon

Le Bénin a battu le Gabon 2 buts à 00 ce dimanche 11 octobre 2020. C’est dans le cadre des journées Fifa où les Ecureuils croisaient les crampons en amical avec les Panthères du Gabon à l’Estadio Pina Manique de Lisbonne au Portugal. L’ouverture du score du Bénin est intervenue à la 30ème minute sur un but de Cebio Soukou. Dans une forme étincelante depuis le début de la saison, le sociétaire d’Arminia Bielefeld a ouvert son compteur de buts avec la sélection nationale. 1-0, c’est le score à la pause. En début de la seconde mi-temps, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a opéré plusieurs changements. Saturnin Allagbé remplace Fabien Farnolle dans les cages, le néo-Ecureuil, Yohan Roche, prend la place d’Olivier Verdon et le vétéran Mickaël Poté, celle de Jodel Dossou. Les Ecureuils vont subir les assauts répétés des Panthères mais ne plieront pas. A un quart d’heure de la fin du match, le Bénin scelle le sort de la rencontre grâce à un but de Steve Mounié sur un corner botté par Cebio Soukou. Plus rien ne sera marqué dans ce match après ce but. 2-0, c’est donc le score du match Gabon-Bénin. La prochaine sortie des Ecureuils du Bénin est prévue pour les 14 et 17 novembre 2020 face au Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Léonce Adjévi