La Haac appelle à plus de professionnalisme de la part des médias

La campagne électorale pour la Présidentielle du 11 avril 2021 a démarré ce vendredi 26 mars 2021. Dans ce cadre, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a adressé un message hier jeudi aux hommes des médias. Prosper Moretti les a invités au professionnalisme. « Point n’est besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c’est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme », a-t-il déclaré tout en insistant sur l’objectivité et l’impartialité qui régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Selon lui, seul le respect de l’éthique et de la déontologie peut indiquer la voie royale à une élection pacifique. Pour finir, il a rassuré de l’engagement de la Haac aux côtés des journalistes pour que les dérapages soient évités.

