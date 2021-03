La mission de la Cédéao chez le président de la Cour constitutionnelle

Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, a reçu en audience une délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). La rencontre entre le numéro 1 de la Haute juridiction et ses hôtes a eu lieu jeudi 25 mars 2021 dans son cabinet à Cotonou. Elle qui s’effectue dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril prochain est exigée par les protocoles de la Cédéao. « Nous avons à la Cédéao, des protocoles qui nous imposent des échanges. On vient pour voir si le processus électoral s’organise bien et si le scrutin sera sécurisé. Dans ces conditions, nous rencontrons les institutionnels. Nous venons de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour comprendre certaines choses, certaines critiques faites que nous ne comprenions pas. Il nous a éclairés. Il nous a parlés de droit et rien que de droit », a déclaré Blaise Diplo Gjomand, représentant résident de la Cédéao au Bénin. Selon ce dernier, les experts déployés par la Cédéao vont à long terme observer et voir sur le terrain ce qui se passera au cours du processus électoral.

Benjamin N. Douté