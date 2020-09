L’ambassadeur de Turquie sur le sport béninois:« Le Bénin a un grand potentiel dans beaucoup de sports »

« Le Bénin a un grand potentiel dans beaucoup de sports ». C’est ce que pense l’ambassadeur de la Turquie au Bénin, Onur Ozçeri. Il l’a exprimé dans un entretien accordé à un média de la place et publié sur la page Facebook du Ministère des sports hier mercredi 16 septembre 2020. Dans ledit entretien, l’ambassadeur admet qu’il voit beaucoup de talents, que ce soit en football, en tennis ou en karaté. « J’ai eu la chance de rencontrer Sylvestre Monnou et Arnaud Sèwanou, jeunes tennismen plein d’avenir. Je suis admiratif de ce qu’ils font. Ils s’entraînent tous les jours. Cette année, à cause du Covid-19, ils n’ont pas pu participer à des tournois à l’étranger, mais ils ont fait de leur mieux pour maintenir le niveau. Le Tournoi international de Cotonou qui aura lieu en novembre 2020, leur permettra certainement de briller.

A la Can 2019, quand le Bénin est sorti de la phase de groupes, l’équipe nationale A de football a montré sa force. Cela prouve que vous disposez d’une bonne génération de bons joueurs », a-t-il reconnu. Il ajoute que le gouvernement a annoncé de nombreuses nouvelles installations sportives et reconnait que cela va produire un bon résultat pour l’avenir. Cependant, il estime que pour atteindre un bon niveau sur le plan sportif, le Bénin doit miser sur la détection. « Si on prend l’exemple de la Turquie, nous avons créé beaucoup de centres de formation dans tout le pays. Partout, il y a les académies de football. En Turquie, on joue beaucoup en plein air, sur de petits terrains. Donc, la détection mais aussi l’encadrement sont d’une grande importance », a-t-il expliqué. Il conclut en avouant que le Bénin est sur le bon chemin.