Lancement officiel du Cep 2020 dans les Collines:Les raisons qui justifient le choix de Bantè

Plusieurs raisons expliquent le choix porté sur la Commune de Bantè par le gouvernement pour abriter le lancement officiel du Certificat d’études primaires (Cep) 2020. Il s’agit surtout de l’encouragement de la scolarisation dans cette localité. « L’année dernière, on était dans l’Atacora et plus précisément dans la Commune de Matéri. Ça devrait être le tour de l’Atlantique cette année. Mais lorsque nous avons interrogé les chiffres, nous avons constaté que dans les Collines notamment dans l’arrondissement d’Agoua, dans la Commune de Bantè, le taux de scolarisation est encore très faible », a expliqué le ministre des enseignements maternel et primaire. C’est pourquoi il a été décidé de donner priorité à cette localité pour que la population continue de croire à l’école. « Nous sommes allés à Agoua pour que la population continue de considérer que l’école est une nécessité pour les enfants et que les parents doivent les y envoyer et les soutenir », a ajouté Salimane Karimou.

Abdourhamane Touré