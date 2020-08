« L’appel de Bembéréké »:Cotonculteurs, semenciers et artisans prônent un second mandat pour Talon

By

Les cotonculteurs, semenciers et artisans de Bembéréké unissent leurs voies pour susciter la candidature de Patrice Talon à la Présidentielle de 2021. Ils ont rendu publique leur déclaration le samedi 22 août 2020 au siège de l’Union communale des producteurs de coton de Bembèrèkè. Ci-dessous, l’intégralité de « L’appel de Bembéréké » lue par Abou Timgui, président de l’Ucom-Cvpc de la Commune.

L’appel de Bembéréké

C’est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce jour, samedi 22 août 2020, pour porter haut et fort de cette tribune et devant toute la presse nationale, notre appel à l’endroit du Chef de l’Etat.

Mesdames et messieurs,

Qu’il vous souvienne, réunis il y a de cela quelques jours au sein de nos faitières respectives pour réfléchir à notre avenir, nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne pouvons plus taire notre souhait, notre profonde aspiration de voir se pérenniser les nombreuses réformes engagées par le gouvernement en place et dont les impacts se font sentir jusque dans nos ménages.

Chers semenciers, chers cotonculteurs, chers artisans ici réunis

Je me réjouis de constater que nous avons tous pris conscience que notre salut et l’amélioration de nos conditions de vie sont étroitement liés à la poursuite de l’exercice du pouvoir d’Etat par le président Patrice Talon. C’est d’ailleurs pourquoi, nous avons tous souscrit sans hésiter à l’organisation de cette initiative dénommée « L’appel de Bembéréké ».

Mesdames et messieurs,

Il convient de préciser que « L’appel de Bembéréké », loin de toutes considérations politiques et partisanes, se veut être un cri de cœur, pour ne pas dire un cri de détresse. Oui, un cri de détresse de ces femmes et hommes qui se sentent désemparés quand ils imaginent l’instant d’une seconde que les nombreuses réalisations du gouvernement qui font leur bonheur pourraient s’arrêter si le chef de l’Etat décidait de ne faire qu’un seul mandat à la tête de notre pays.

Monsieur le président de la République,

Si vous nous entendez, si vous entendez « L’appel de Bembéréké » que nous vous lançons ce jour, vous devez annoncer votre candidature pour l’élection présidentielle de 2021. A cet effet, je voudrais d’ores et déjà vous rassurer, que nous semenciers, cotonculteurs et artisans de Bembéréké en particulier et du Bénin en général feront bloc derrière votre candidature. Notre soutien ne vous fera jamais défaut.

Mesdames et messieurs, chers amis de la presse

Comment ne pas soutenir la candidature du président Patrice Talon pour un second mandat quand on sait tout ce qu’il a fait pour les couches sociales vulnérables ?

Chers semenciers, chers cotonculteurs, chers artisans

Il est de notre devoir de ne pas oublier les nombreuses réalisations du gouvernement qui ont impacté positivement nos vies et celles de nos familles respectives.

Comment oublier que les artisans sont désormais identifiés, répertoriés, mieux organisés par le gouvernement et qu’ils ont reçu 150.000 FCfa chacun dans le cadre de l’atténuation des effets néfastes du Covid-19 sur notre économie?

Comment oublier que ceux d’entre nous qui n’avaient pas d’acte de naissance ou de jugement supplétif n’ont plus de souci à se faire grâce au Ravip ?

Comment oublier que les intrants agricoles et les graines sont désormais disponibles en quantité et en qualité. Que nos paiements se font à bonne date, sans tracasseries et que notre filière est mieux organisée ?

Comment oublier que nos rues sont en train d’être asphaltées ?

Comment oublier tant de choses ?

En signe de gratitude et de reconnaissance, nous nous faisons le devoir de lancer « L’appel de Bembéréké » afin que cela fasse écho au sein de l’opinion publique nationale et jusqu’à ce que le président Talon puisse y donner une suite favorable en répondant à notre appel.

Messieurs les journalistes,

Nous vous demandons de retransmettre fidèlement « L’appel de Bembéréké » afin que les Béninoises et les Béninois sachent que, de Bembéréké ce 22 août 2020, nous avons lancé le cri de ralliement qui nous conduira à un second mandat du président Patrice Talon.

Aujourd’hui c’est « L’appel de Bembéréké », demain cela sera assurément l’appel d’une autre Commune, jusqu’à ce que toutes les Communes du Bénin lancent leur appel et que le mouvement se généralise sur le plan national.

Mesdames et messieurs, chers journalistes,

Je peux vous garantir que nous n’arrêterons pas tant que le chef de l’Etat n’aura pas dit « oui » à un second mandat.

Je vous remercie.