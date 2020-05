L’Archevêque de Cotonou prône  l’ouverture des lieux de culte

Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou, s’est exprimé mardi 12 mai 2020, dans un message à propos de l’évolution du Coronavirus et la fermeture des lieux de culte. Si son message est destiné, en premier lieu, à encourager ses fidèles à supporter des souffrances dues à la pandémie, il fait part aussi de l’insatisfaction et d’une certaine impatience du Prélat par rapport au temps, plus ou moins long, de la fermeture des lieux de culte. Ainsi, Mgr Roger Houngbédji s’offusque de voir les « églises maintenues fermées comme de simples lieux de rassemblement, au même titre que les bars et lieux de loisir, alors que marchés, supermarchés et autres lieux continuent de rassembler du monde ». Il invite donc à faire la part des choses entre le « pouvoir religieux » et « le pouvoir temporel ». Car pour lui, si la situation d’urgence sanitaire nécessite de réelles mesures concrètes, pour freiner la propagation du virus, elle nécessite aussi des ressources spirituelles. « Nos Eglises et autres lieux de culte ne sont pas plus des lieux à risque que les autres lieux qui continuent de s’animer. Nous pouvons accompagner nos enfants à l’école, mais pas au catéchisme. Ils peuvent aller au sport, mais pas à la messe. Il y a lieu de s’interroger », écrit-il.