Laurent Zomahi à propos de l’interpellation de Madougou:Elle n’a pas intérêt à mettre feu au pays

Reckya Madougou n’a aucun intérêt à mettre feu au pays ». C’est l’une des exigences faites pas Laurent Zomahi, conseiller communal à Lokossa à l’endroit de l’ex-candidate du parti « Les démocrates » interpellée jeudi après un meeting à Porto-Novo. Face aux journalistes de Canal3, dimanche 7 mars 2021 sur l’émission « Zone franche », il a invité l’opposition, notamment son égérie, à savoir raison gardée. Car le fait d’être recalée pour une élection n’est pas une fin en soi. D’ailleurs, pour le conseiller communal, le fait qu’elle soit finalement, au terme de sa garde à vue à la Brigade économique et financière (Bef), déposée à la prison de Missérété, est un gage de paix et de sécurité pour l’ensemble des citoyens. En effet, pour l’invité, il fallait en arriver là parce que les actes et propos de Reckya Madougou depuis l’épisode de dépôt des candidatures à la Présidentielle « frise l’insurrection ». L’Etat et les forces de l’ordre devraient donc prendre leurs responsabilités, afin de circonscrire les dangers.

Wilfrid Noubadan