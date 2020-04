Le Bénin prêt à produire la Chloroquine

Le Bénin envisage la production de la Chloroquine, un des médicaments utilisés dans le protocole de prise en charge des patients qui sont confirmés au Covid-19. La fabrication sera confiée à l’industrie pharmaceutique locale « Pharmaquick ».

Le Bénin entend déployer ses propres moyens pour faire face à la pandémie du Coronavirus. Dans cette optique et en dépit des millions de comprimés de Chloroquine et d’Azithromycine commandés, le gouvernement a décidé de lancer sa propre production de Chloroquine. Les produits seront fabriqués par l’industrie pharmaceutique « Pharmaquick » installée au Bénin depuis 1982. Ils viendront assurément combler le gap au cas où la situation sanitaire du pays va se dégrader par rapport à la propagation du virus. Cette mesure préventive salutaire crédite davantage le gouvernement dont l’approche de gestion de la crise est fortement appréciée au plan mondial. Pour rappel, le Bénin a identifié 5 sites de prise en charge et de traitement des cas de Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit des sites de l’ex-école nationale de Police à Cotonou, de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi (en cours de finition), de l’hôpital de zone d’Allada, de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou et du Chd de Natitingou. Dans cette logique, l’Exécutif a déjà effectué plusieurs commandes d’équipements de protection tels que des masques faciaux, des visières, des gants et des respirateurs. A ces matériels, s’ajoutent des kits de détection rapide du Sras-CoV-2 et des médicaments pour la prise en charge des cas déclarés positifs. A la date du 16 avril 2020, le Bénin compte 35 cas confirmés dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.

Léonce Adjévi