Le Budget général de l’Etat exercice 2021 sous le sceau du social

Les députés ont adopté à l’unanimité le Budget général de l’Etat exercice 2021 hier, mardi 8 décembre 2020. Ce qui a focalisé les attentions, c’est le volet social de cet instrument budgétaire. En effet, ledit budget comporte d’importantes mesures sociales prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations en général, et d’assistance aux couches les plus vulnérables en particulier. Elles sont contenues dans le rapport de présentation de la loi de finances gestion 2021. On y lit qu’: « Après quatre années de réformes et de consolidation des bonnes pratiques de gestion des finances publiques, le gouvernement poursuit et renforce à travers le Budget de l’Etat 2021, les stratégies et mesures d’amélioration des conditions de vie des populations. L’engagement du gouvernement en faveur du social à travers un modèle en perpétuelle amélioration depuis 2016, s’est renforcé dans le projet de budget de l’Etat 2021, en raison, entre autres, des répercussions négatives de la pandémie du Covid-19 sur les couches sociales déjà fragiles et dans les domaines d’activités des artisans. L’évolution en volume des efforts financiers de l’Etat en faveur du social illustre la détermination du gouvernement à donner du sens au renforcement des services sociaux de base et au développement équilibré et durable de l’espace national, portés par les axes 6 et 7 du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2016-2021) ». Il y est noté également que : « Dans la réalité, les fonctions de l’Etat qui adressent cette ambition du gouvernement, en l’occurrence les fonctions santé et protection sociale, protection de l’environnement et assainissement, loisirs, sports et culture, affaires économiques et équipements, éducation, etc., cumulent une part importante des crédits ouverts à ce budget de l’Etat. Pour l’année 2021, les ressources décaissées au profit de ces fonctions représentent 47,24% des prévisions de dépenses du budget général contre une moyenne de 27,5% entre 2016 et 2019 et une estimation de 43,4% attendue pour l’année 2020 ». Hormis la poursuite en 2021 des actions/mesures phares de la gestion 2020, à l’instar du Programme national d’alimentation scolaire intégré, de la consolidation depuis 2016 des mesures de gratuité dans le domaine de la santé, du nouveau programme d’allocations universitaires au profit des non-secourus et non-boursiers de la première année, de la gratuité des frais de scolarité, du maintien des mesures incitatives dans maints domaines, de nouvelles mesures portant l’ambition sociale du gouvernement sont introduites au budget de l’année prochaine dans plusieurs domaines. Il s’agit par exemple pour ce qui concerne le secteur de la santé, de l’élargissement du paquet des vaccinations gratuites à la méningite et à l’hépatite qui intègre dès l’année 2021, le cycle régulier des campagnes de vaccination. On peut aussi retenir comme mesures sociales: La poursuite de la mise aux normes des espaces publics de protection sociale dans les Communes; l’opérationnalisation du projet « Assurance pour le renforcement du capital Humain » ; la réforme de la modernisation du système d’identification des personnes ; les Objectifs du développement durable à l’horizon 2030 : des projets structurants pour anticiper sur la réalisation de l’accès universel à l’eau potable aux populations ; le renforcement de la politique d’accès à l’éducation pour tous : la consolidation du programme intégré d’alimentation scolaire ; un programme spécial d’emploi au service de l’entreprise et de l’entreprenariat ; et des solutions numériques pour garantir la poursuite des enseignements dans les universités publiques.

Abdourhamane Touré

Un record battu par la 8ème législature

La date du mardi 8 décembre 2020 sera gravée dans les annales de l’histoire de l’Assemblée nationale béninoise. Et pour cause, le Budget général de l’Etat gestion 2021 a été adopté le mardi 8 décembre 2020 à l’unanimité des députés. C’est un record qui est battu grâce au leadership du président Louis Vlavonou et la collaboration de l’ensemble des députés. Ce vote dans le délai est la preuve que les institutions de la République sous le régime du Nouveau départ fonctionnent bien et que l’Etat s’organise de mieux en mieux, et se modernise dans une méthode saine et rassurante grâce au bâtisseur, Patrice Talon.

M. A.-A. (Corresp. Ouémé-Plateau)