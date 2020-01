Le chef de l’Etat reçoit les vœux des institutions jeudi prochain

Chaque nouvelle année rime avec la présentation de vœux. Comme l’exige la tradition, les institutions de la République, le corps diplomatique, les membres du gouvernement et le haut commandement militaire vont formuler leurs bons vœux au président de la République le jeudi 9 janvier 2020 à l’ex-Primature (Sèmè City) à 10 heures.

L’année 2020 n’échappera pas à la tradition des échanges de vœux au sommet de l’Etat. Le président Patrice Talon après avoir adressé ses vœux du nouvel an au peuple béninois le 31 décembre 2019 va recevoir à son tour les vœux des membres de son gouvernement, du corps diplomatique, des institutions de la République et du haut commandement militaire. La cérémonie qui est programmée pour le jeudi 9 janvier 2020 verra défiler le collège des présidents d’institution, les ministres, les ambassadeurs accrédités au Bénin, le nonce apostolique et les hauts gradés de la Police et de l’Armée. Tour à tour, les représentants de chacune des institutions prendront la parole, comme il est de coutume, pour présenter leurs vœux au président Talon et à sa famille. L’occasion sera propice pour féliciter de vive voix le Numéro1 béninois pour les réformes opérées et qui portent déjà leurs fruits. Pour sa part, Patrice Talon va revenir sur la mise en œuvre méthodique du Programme d’actions du gouvernement (Pag) avec les performances déjà réalisées et celles à venir pour l’année en cours et le reste du quinquennat. Outre les législatives du 28 avril 2019 qui ont permis d’installer la 8ème législature, le dialogue politique et les différents records atteints par le Bénin dans différents domaines, le chef de l’Etat va sans nul doute aborder également les élections communales et municipales de mai prochain pour le renouvèlement des Conseils communaux et municipaux. Les dispositions prises pour le bon déroulement du scrutin, le premier sous l’ère du Nouveau départ, ne seront pas occultées par Patrice Talon.

Serge Adanlao