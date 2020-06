Le chef mission du projet de réaménagement du Boulevard de la Marina:« L’essentiel des travaux est achevé »

Les travaux de réaménagement du Boulevard de la Marina lancés depuis quelques mois par le gouvernement vont bon train. Selon Alex Bokossa, chef mission des travaux, du Rond-point Erevan à l’hôtel Ibis, les travaux sont déjà achevés en dehors de la couche de roulement. « De l’entrée de la Présidence jusqu’à la fin du chantier, il nous reste de part et d’autre, une voie et des parkings latéraux à réaliser. Cependant, cette voie est dotée d’un réseau filaire important de ligne moyenne tension, d’eau potable et de la fibre du réseau filaire Bénin-Télécom mis en terre pour la Connexion internet », a-t-il déclaré. Au dire de ce dernier, les aménagements paysagers tels que les lampadaires et les signalisations horizontales et verticales sont déjà perceptibles. Il en est de même pour les travaux d’assainissement de la bretelle de la direction du Port autonome de Cotonou-Carrefour Cheminot qui sont aussi en cours. Toutefois, Alex Bokossa a laissé entendre qu’à cette étape, le Boulevard de la Marina pourra abriter le défilé militaire et paramilitaire du 1er août 2020.