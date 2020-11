Le Cnhu-Hkm dispose désormais de son appareil Irm

Bonne nouvelle pour les usagers du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou. Le premier appareil d’Imagerie à résonance magnétique (Irm), (photo) acquis par le gouvernement est arrivé ce jeudi 26 novembre 2020 dans le plus grand hôpital du Bénin. L’annonce a été faite ce jeudi 26 novembre 2020 sur la radio nationale. L’Irm est un examen qui permet d’obtenir des vues en deux ou trois dimensions de l’intérieur du corps. Elle étudie avec beaucoup plus de précisions les organes comme le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations et les tissus moux. L’Irm est nécessaire quand certaines lésions ne sont pas visibles sur les radiographies standards, l’échographie ou le scanner. Après le Cnhu-Hkm de Cotonou, le Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et celui de l’Ouémé attendent aussi leur appareil.