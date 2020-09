Le Dg Inoussa Sacca Boco sur les performances douanières au cours des 8 premiers mois de l’année:« 75% de mobilisation des recettes contre une prévision de 60% »

75 %, c’est le taux de mobilisation des recettes des douanes béninoises contre une prévision de 60% au cours des 08 premiers mois de l’année 2020. L’annonce a été faite par le directeur général des douanes et droits indirects, le colonel Charles Inoussa Sacca Boco le lundi 21 septembre 2020 à l’occasion de la célébration de la fête patronale des douaniers à la Direction générale des douanes et droits indirects (Dgddi). Dans son allocution, le numéro 1 des disciples de Saint Mathieu au Bénin a laissé entendre qu’en matière de recettes, au titre des 8 premiers mois de l’année en cours, les douanes béninoises ont pu mobiliser environ 219, 270 milliards de FCfa, soit un taux de réalisation de 75% par rapport aux prévisions initiales alors que le Fonds monétaire international (Fmi) dans sa revue créditait la Dgddi d’au plus 60%. Le Dg Sacca Boco a félicité ses collaborateurs et collègues qui ont su démontrer et étaler leur sens du devoir patriotique grâce à la détermination et au dynamisme qui les caractérisent. Il n’a pas manqué de saluer les réformes du gouvernement et de l’Organisation mondiale des douanes (Omd) qui ont permis d’obtenir ces résultats. A l’avenir, lesdites réformes seront renforcées afin d’annihiler et de bannir toutes formes de fraudes douanières avec le concours de Bénin control et de Webb fontaine.