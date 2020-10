Le Dgpr, Soumaïla Yaya, sur le bilan des deux ans de la Police républicaine:« Nos grandes villes commencent par gagner une certaine assurance »

Cela fait déjà deux ans que la Police républicaine existe au Bénin. Cette force est née de la fusion entre la Police et la Gendarmerie. Intervenu hier jeudi 22 octobre 2020, sur la radio nationale, le Directeur général de la Police républicaine, le contrôleur général de Police, Soumaïla Yaya, estime que cette force unique de défense et de sécurité est devenue un rempart contre la grande criminalité. Elle a également sonné le glas des rançonnements sur les axes routiers. « Au cours de ces deux dernières années, nous avons fait assez d’effort pour garantir aux populations un cadre de vie sécurisé. Nous avons essayé d’inverser la tendance. Nos grandes villes commencent par gagner une certaine assurance. Nous ne sommes pas totalement satisfaits de ces résultats. On aurait souhaité ne pas enregistrer de braquages. C’est une ambition que nous avons, mais on ne peut faire ce travail qu’avec le concours des populations », a-t-il expliqué. Il est à rappeler que c’est la loi n°2017-41 qui consacre la création de la Police républicaine. Elle a été votée le mardi 26 décembre 2017 à l’Assemblée nationale par les députés de la 7ème législature.

