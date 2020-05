Le dispositif sécuritaire de la Police républicaine en place

Le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique prend des mesures sécuritaires et sanitaires pour des élections communales sécurisées et apaisées. Selon le directeur général de la sécurité publique, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour un bon déroulement des élections sur l’ensemble du territoire national. Le contrôleur général de la Police, Foudou Idrissou affirme que la Direction générale de la Police républicaine assure le respect des décisions prises par le gouvernement contre le Covid-19 à travers des contrôles du port obligatoire du masque de protection, la distanciation sociale d’un mètre (1) au moins, le lavage régulier des mains et autres. A l’en croire, la Céna a pris des dispositions pour doter les centres et tous les bureaux de vote de masques et du dispositif de désinfection des mains. « Les agents de défense et de sécurité présents sur le terrain, sans s’immiscer dans le processus de vote veilleront au respect de ces mesures », a rassuré le fonctionnaire de Police. Par ailleurs, il rappelle aux concitoyens électeurs le respect des gestes barrières.

Source : Ortb