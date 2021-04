Le duo Kohoué-Agossa dans le Couffo:« Aucune violence ne pourra apporter la solution aux problèmes du Bénin »

By

La dynamique Rlc a rencontré les populations du Couffo. Ainsi la vague orange gagne les villages et hameaux. Lors du périple du duo, le Coordonnateur RLC de la commune de Dogbo, Octave Codo , a fait savoir que « Dieu a écouté le cri de cœur des Béninois et a envoyé David qui va nous sauver de la main du pouvoir autocratique de Patrice Talon ». Il martèle que « Avec le duo Kohoué-Agossa, c’est le retour à la démocratie et l’état de droit ». « L’heure a sonné pour le développement du Bénin. Nous avons déjà gagné le combat. La mobilisation spontanée de ce jour le démontre à suffisance. Suivez la dynamique Restaurer la confiance, nous allons faire partir Patrice Talon pour changer les conditions de vie des Béninois», dira Iréné Agossa, vice-président de la dynamique Restaurer la confiance. Il promet « travailler pour la cohésion sociale, l’unité nationale ». Corentin kohoue, président de la dynamique Restaurer la confiance, confiera à son tour que le «projet de développement du duo est axé sur la lutte contre le chômage ». Faisant allusion à la situation qui prévaut depuis hier, il pense que « Aucune violence ne pourra apporter la solution aux problèmes du Bénin ». « Votez dans la paix pour le Duo kohoué-Agossa», a ajouté Corentin Kohoué. Il reste confiant que « le seul Duo capable de battre Patrice Talon dans les urnes est le duo Kohoué-Agossa ».

Wilfrid Noubadan