Le duo Kohoué-Agossa face à la presse ce jour

Après la proclamation des résultats provisoires de la Présidentielle du 11 avril 2021 par la Commission nationale électorale autonome (Céna), le duo de la Dynamique Restaurer la confiance monte au créneau ce mercredi 14 avril à 10 heures à son Quartier général dans les villas Cen-Sad à Agblangandan. L’occasion sera propice pour Corentin Kohoué et Iréné Agossa d’apprécier les chiffres dévoilés par la Céna et d’annoncer leurs intentions pour la suite. Pour rappel, le duo Kohoué-Agossa vient en dernière position avec 2,35 % des voix derrière le ticket de la Fcbe, Soumanou-Hounkpè qui a engrangé 11,29 % des voix et du duo de la mouvance Talon-Talata qui vient largement en tête avec 86,36% des voix au terme de la Présidentielle du 11 avril 2021.

Odi I. Aïtchédji