Le gouvernement rend disponibles des masques à 200 Fcfa

Le gouvernement facilite l’achat des masques de protection à la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. A l’issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi 1er avril 2020, il a été officialisé la mise à disposition de ces masques dans les pharmacies au prix de 200 Francs Cfa l’unité.

200 Francs Cfa. C’est le prix auquel seront désormais cédés les masques de protection à la population béninoise dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages.Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans les Communes situées dans le cordon sanitaire notamment : Cotonou, Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Aguégués et Adjarra. Les officines des autres régions du pays seront également approvisionnées. Ce geste du gouvernement s’inscrit dans les mesures d’accompagnement pour faciliter le respect des gestes barrières au sein de la population. C’est un prix à la portée de tous qui vient sauver les populations de la surenchère et de l’inflation du coût de cet équipement observées depuis peu dans les villes. La fixation de ce prix homologué pour les masques dans les officines de pharmacie est un engagement contenu dans les mesures du 17 mars 2020 que le gouvernement du Président Talon vient ainsi d’honorer. Par ailleurs, en vue de permettre l’accès du plus grand nombre auxdits masques il est prescrit que nul ne peut en acquérir plus de deux (2) par jour. C’est le signe que le gouvernement connaît bien la situation et veut empêcher la spéculation afin que cet appui puisse profiter au grand nombre pour rendre la lutte plus efficace par la possibilité donnée de respecter ce geste barrière. Cette présence constante de l’Exécutif est à saluer parce qu’il est au front de la lutte contre le Coronavirus avec méthode et sérénité et met en œuvre sa stratégie. Une stratégie qui consiste à prendre en compte la réalité et la gravité du mal tout en décidant des mesures appropriées avec réalisme pour donner la possibilité aux populations de respecter les gestes barrières. Dans la mise en application de cette décision du gouvernement, les officines ont l’obligation d’appliquer ce prix. Les responsables des pharmacies et les populations sont appelés à respecter ces dispositions pour le succès des mesures et l’efficacité de la lutte. Les populations, quant à elles, doivent également continuer d’observer les règles d’hygiène et les autres gestes barrières tels que le lavage à l’eau et au savon, l’éternuement dans le coude du bras, le respect de la distance de sécurité de 1 mètre etc. Par cette décision, le gouvernement donne l’assurance aux populations de la disponibilité desdits masques et les invite, au respect des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires, dans le calme et la sérénité.

Léonce Adjévi