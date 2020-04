Le ministre Hounkpatin galvanise les professionnels de la santé

Le ministre de la Santé est fier du travail qu’abat le corps médical béninois en cette période critique de lutte contre le Coronavirus. Face aux hommes des médias hier mercredi 08 avril 2020, Benjamin Hounkpatin a dit toute sa reconnaissance aux professionnels de la santé des secteurs public et privé pour les efforts fournis contre la propagation du Covid-19. Lire l’intégralité de la déclaration.

Message du ministre de la Santé aux professionnels de la santé au sujet de la Covid-19

Mesdames et messieurs, chers collègues professionnels de la santé,

Le point de la maladie à Coronavirus (Covid-19) m’amène à nouveau à m’adresser à vous au regard de la délicatesse du rôle qui est le vôtre et de l’engagement dont vous faites preuve au quotidien face à ce défi.

Chers collègues professionnels de santé, agents du secteur public et du secteur privé, la Covid 19 apparue en décembre 2019, est devenue une pandémie depuis quelques semaines et fait des ravages à travers le monde entier. A la date d’aujourd’hui, la Covid-19 a envahi plus de 190 pays dont le Bénin et le nombre de personnes infectées s’élève à plus d’un million avec des milliers de décès dont un au Bénin, plongeant ainsi des familles entières dans le deuil et le désarroi. Ce moment est inédit dans l’histoire de l’humanité.

Une véritable guerre mondiale s’est donc déclenchée contre cet ennemi commun invisible. Notre pays n’est pas resté en marge de cette lutte. Nous avons pris des mesures de prévention et de riposte qui font leurs preuves.

En ce moment où je vous adresse ce message, mes pensées vont d’abord aux familles endeuillées à qui je témoigne ma sympathie et ma solidarité dans l’épreuve qu’elles traversent. Quant aux personnes confirmées Covid-19, tout en leur exprimant ma compassion, je voudrais les exhorter au respect strict des règles à eux prescrites par les professionnels s’occupant de leur prise en charge et leur souhaite un prompt rétablissement.

Ensuite, c’est à vous, professionnels de la santé à divers niveau, que j’exprime ma reconnaissance. Je remercie particulièrement le personnel médical et paramédical pour les efforts qu’il fournit au service et aux côtés de la population, dans cette lutte contre la Covid-19. Je l’encourage dans la tâche difficile qu’il mène pour notre salut, de jour comme de nuit au front d’une lutte sans merci contre la maladie.

A vous tous, braves femmes et hommes, je renouvelle mes remerciements et mon soutien dans ce combat risqué contre un ennemi vicieux, mortel et invisible à l’œil nu. Un combat que vous menez sans désemparer, conscients de votre responsabilité. Aussi pour que ce combat soit couronné de victoire, chers professionnels de la santé, voudrais-je vous inviter à davantage d’attention aux manifestations de la maladie, notamment ces symptômes, ces complications, ainsi que ces modes de transmission sans oublier surtout les mesures permettant de l’éviter afin de contribuer efficacement, au-delà des soins, à la sensibilisation de votre entourage.

Pour ce faire, je vous invite à vous informer auprès de sources fiables telles que l’Oms, l’Unicef et à partir des notes d’information émanant du gouvernement et du ministère de la Santé en particulier.

La délicatesse de votre rôle m’amène à vous demander instamment de vous méfier des fausses informations et des idées reçues qui circulent par le bouche-à-l’oreille ou sur Internet.

Vous devez savoir que le respect des mesures de prévention et de protection permet d’assurer et celle des patients, ainsi que de la population dans son ensemble et freine la propagation de la maladie. Des équipements de protection ont été servis à vos responsables à divers niveau pour vous protéger.

Pour toutes ces raisons, je vous exhorte à rester sereins et à éviter de céder à la panique.

Je me dois, pour finir, de vous rassurer que le gouvernement est à vos côtés dans la gestion de cette crise sanitaire inédite, qu’il a pris la mesure de la situation et s’est préparé à y faire efficacement.

Ensemble, nous relèverons le défi.

Je vous remercie.

Cotonou, le 8 avril 2020

Benjamin I. B. Hounkpatin

Ministre de la santé