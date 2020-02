Le Pasteur Edgar Guidibi n’est plus libre de ses mouvements

L’homme de Dieu Edgard Guidibi a été écroué ce jeudi 27 février pour une affaire d’escroquerie. A en croire des sources proches du dossier, il a été placé sous mandat de dépôt après avoir été écouté une énième fois par le procureur de première instance de première classe de Cotonou. Il sera présenté au juge d’instruction le 10 mars prochain. Avant d’embrasser la carrière de pasteur, Edgard Guidibi a été homme d’affaire et directeur Général de la Fondation Global Service Plus. C’est d’ailleurs cette fondation Global Service Plus qui a permis le financement du Centre Jésus pour Réussir avec l’organisation de nombreuses conférences d’évangélisation et la diffusion de nombreuses émissions de promotion de l’évangile sur les télévisions, les radios et les médias sociaux. Ancien conseillé à la communication de l’ancien président Yayi Boni, l’homme est aussi formateur et Expert-Conseil en Management, Marketing et Développement Personnel