Le statut des personnels des Forces armées béninoises adoptés:De nouveaux grades créés

Les députes ont procédé mardi 23 juin 2020 à l’examen et au vote à l’unanimité du projet de loi portant statut des personnels des forces armées béninoises. Dans la nouvelle organisation hiérarchique militaire, il est créé de nouveaux grades à savoir : Colonel major et Capitaine major dans le corps des Officiers, Sergent major dans le corps des Sous-officiers et Caporal major dans le corps des militaires de rang. A cet effet, les conditions de recrutement et d’avancement sont modifiées. Les diplômes de Licence, de Baccalauréat et de Brevet d’études du premier cycle (Bepc) sont exigés respectivement pour l’accès aux corps des officiers, des sous-officiers et des militaires de rang. Par ailleurs, les conditions d’ancienneté et de diplôme sont également modifiées dans les avancements en ce sens qu’il est prévu un seul Certificat de qualification militaire pour l’accès aux grades supérieurs pour les militaires de rang au lieu de deux dans la loi en vigueur. Le projet de loi comporte 185 articles répartis en dix titres et 15 chapitres.

M A-A

(Corresp. Ouémé-Plateau)