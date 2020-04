Le Tribunal de Cotonou en bon élève

Les règles prescrites par le gouvernement aux fins d’éviter la propagation du Covid-19 sont en application dans les administrations publiques au Bénin. C’est le constat fait hier mercredi 1er avril 2020 au Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. En répondant à la question de la gestion des usagers pendant cette période du Covid-19, Régis Houdonou, caissier au sein de l’institution, a fait savoir que toutes les consignes données par le gouvernement sont respectées. Au dire de ce dernier, tout le personnel se lave non seulement les mains à chaque 30 minutes, mais il contraint aussi les justiciables à le faire à l’entrée avant toute prestation. Toutefois, a-t-il déclaré, le président du tribunal a mis à leur disposition les dispositifs de lavage de mains. Il a aussi doté tout le personnel des gants et des masques «Cela nous permet de travailler en toute quiétude. Mais, lorsque l’un des usagers refuse de se laver les mains, nous ne le recevons pas. On l’oblige à le faire», a-t-il expliqué. Revenant sur l’affluence, il a laissé entendre que le nombre de personnes que recevait le Tribunal chaque jour par le passé a diminué. « Depuis le lundi passé, l’affluence au tribunal a chuté. Avant, on gérait jusqu’à 600 personnes. Mais aujourd’hui, à peine 50 personnes viennent. Cela serait dû au cordon sanitaire mis en place par le gouvernement », a-t-il confié.

Source: Océan Fm