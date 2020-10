Légalisation de l’homosexualité dans les pays de l’Oeacp:Les Evêques du Bénin appellent au respect des lois naturelles

Les Evêques du Bénin sont très préoccupés par la promotion, l’introduction progressive de l’homosexualité et de l’orientation sexuelle comme droits humains dans les législations des pays de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp). Réunie à Natitingou les 18, 19, 20 et 21 octobre 2020 à la faveur de leur première session ordinaire plénière, la Conférence épiscopale du Bénin a exhorté le gouvernement, « les confessions religieuses et les acteurs de la société civile à œuvrer en synergie pour le respect des lois naturelles dans la crainte de Dieu qui demandera des comptes à chacun ».