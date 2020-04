L’église catholique suspend les célébrations jusqu’à nouvel ordre      

« La suspension des célébrations eucharistiques dans les paroisses de l’église catholique se poursuit et ce, jusqu’à nouvel ordre ». C’est le mot d’ordre de la Conférence épiscopale du Bénin (Ceb). A travers un communiqué en date du samedi 4 avril 2020, Mgr Victor Agbannou, président de la Ceb, invite les fidèles de l’église catholique à respecter les mesures prises par le gouvernement en priant chez eux à la maison pendant la période des Rameaux et de la semaine sainte.

Communiqué

Compte tenu de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, les Evêques du Bénin invitent le peuple de Dieu à respecter scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement. La suspension des célébrations dans les paroisses se poursuit jusqu’à nouvel ordre.

Par conséquent, ils invitent les fidèles à rester chez eux et à suivre à travers les moyens de communication sociale, (Radio, Télévision, Internet, … ), les diverses célébrations liturgiques des Rameaux, de la Semaine Sainte et autres.

Ils exhortent tous les fidèles à communier, depuis leurs maisons, dans le silence et la méditation, à la Passion du Christ et à prier intensément pour que le Christ Victorieux du Mal et de la Mort nous obtienne dans un bref délai, la victoire définitive sur le Covid-19.

Bonne Semaine Sainte à tous et à chacun, en union de prière et de pensée avec l’Eglise universelle en ces moments de grandes épreuves.

Dieu vous bénisse.

Fait à Cotonou, ce samedi 04 avril 2020

Mgr Victor Agbanou,

Président de la Conférence épiscopale du Bénin

La fermeture des églises et autres lieux de culte prorogée jusqu’au 19 avril

Les églises, mosquées et autres lieux de culte n’ont plus rouvert leurs portes hier dimanche 05 avril 2020 comme prévu. Le délai de reprise des activités a été prorogé de deux semaines. Les fidèles chrétiens, musulmans et adeptes de tous types de religions devront attendre le 19 avril pour renouer avec les prières dans les temples. L’information a été rendue publique à travers un communiqué du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, le 03 avril 2020 à la suite d’une « évaluation conjointe avec les confessions religieuses » de la pandémie du Covid-19.

Communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement suit avec une attention particulière la mise en œuvre des mesures prescrites et largement diffusées.

Après évaluation conjointe de la situation avec les confessions religieuses, la fermeture des lieux de culte, mosquées, églises et temples est prorogée jusqu’au dimanche 19 avril 2020 à minuit sur toute l’étendue du territoire national.

Le gouvernement invite les responsables religieux et le peuple béninois à observer rigoureusement cette prescription dans l’intérêt général de notre pays.

Fait à Cotonou, le 03 avril 2020

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique

Sacca Lafa