Les cours ont repris dans l’Atacora

Après quelques mois d’arrêt des cours suite à la pandémie du Covid-19, l’école a repris hier, lundi 11 mai 2020 dans les établissements primaires et secondaires publics comme privés dans l’Atacora. Les usagers ont effectivement démarré les cours tout en respectant les mesures prises.

Dans le département de l’Atacora, les cours primaires et secondaires du public comme du privé ont rouvert hier leurs portes aux groupes pédagogiques retenus pour la reprise des cours. Ecoliers en classe de Cm2 et élèves tous groupes pédagogiques confondus étaient au rendez-vous de l’école. Les enseignants masques au nez et à la bouche n’ont pas dérogé à la décision gouvernementale. Avant 7 heures dans la ville de Natitingou, les dispositifs de lavage des mains étaient déposés de façon distante dans la plupart des écoles primaires et des collèges d’enseignement général. Ecoliers, élèves et enseignants passaient à tour de rôle pour accomplir le geste devenu depuis peu une habitude. Pour ce qui est des masques, certains écoliers et élèves des établissements n’en avaient pas tandis que d’autres en disposaient. Dans les salles de classe, les écoliers et élèves sont disposés en respectant la distanciation sociale. Le Directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Atacora, Médard N’da, approché n’a pas répondu à nos questions sur les dispositions prises. Son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle pour sa part, a fait observer que la reprise est effective. Denga Saagui a confié que les enseignants sont en attente d’être dépistés au Coronavirus. Il a confirmé avoir réceptionné la première tranche de masques à distribuer aux apprenants. Aussi, a-t-il précisé que des dispositions sont prises au niveau des établissements pour que les mesures du gouvernement soient respectées à la lettre par tous les usagers. Dès ce mardi 12 mai, une équipe va sillonner les établissements de l’Atacora pour sensibiliser les usagers sur le respect strict des dispositifs et autres comportements à observer afin d’éviter la propagation du Covid-19.

Hervé M. Yotto (Corresp Atacora-Donga)