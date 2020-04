Les députés se conforment aux mesures barrières

Dans le but d’accompagner rigoureusement le gouvernement dans la lutte contre le Coronavirus, le président de l’Assemblée nationale et son bureau s’étaient réunis le mercredi 18 mars 2020 pour prendre des résolutions fortes. Ces dispositions ont porté leurs fruits hier mardi 7 avril 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ainsi, les 57 députés qui sont allés à l’Assemblée nationale ont été soumis aux gestes barrières. Les consignes données par le président, Louis Vlavonou, ont été rigoureusement exécutées par le commandant du cabinet militaire, le capitaine Charles Sounouvou et ses éléments. Tous les 57 élus du peuple, leurs chauffeurs et garde-corps sont contraints à l’observance de plusieurs règles d’hygiène et autres dispositions prises par le gouvernement. Il faut obligatoirement passer par les dispositifs de lavage des mains installés aussi bien à l’entrée de l’institution parlementaire qu’au niveau de tous les couloirs donnant accès à l’hémicycle. Egalement, ils sont invités à passer au contrôleur électronique, les députés notamment en veste. L’autre mesure observée est le port obligatoire des masques et le respect rigoureux de la distanciation d’un mètre à l’hémicycle.

Martial Agoli-Agbo (Corresp Ouémé-

Plateau)