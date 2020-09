Les doctorants en détresse se confient au président du Parlement

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu à son cabinet au Palais des gouverneurs, une délégation du collectif des doctorants allocataires du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre du programme de formation des formateurs des Universités publiques du Bénin. Ce fut une occasion pour ces derniers de porter leurs doléances au président Louis Vlavonou.

Il s’agit essentiellement de leurs difficultés liées à leur statut. «…Nous avons souhaité nous présenter au président de l’Assemblée nationale et lui expliquer notre cas étant entendu que le gouvernement a envoyé un projet de loi à l’Assemblée nationale pour procéder en quelque sorte à la régularisation de la situation de ces allocataires. Et nous avons souhaité nous rapprocher du président de l’Assemblée nationale pour lui porter un message pour mieux nous faire connaître pour qu’il puisse être en quelque sorte notre porte voix auprès de ses collègues au moment de l’étude de ce projet de loi », a déclaré le porte-parole de la délégation. Ce dernier n’a pas caché sa satisfaction et celle de ses collègues suite à l’accueil à eux réservé par le président Vlavonou. « Nous sortons de cette audience plus ragaillardis, très satisfaits parce que le président s’est vraiment engagé à faire tout ce qui est de son pouvoir pour un aboutissement heureux de nos doléances », s’est-il réjoui.

A-A. (Corresp.Ouéme-Plateau)