Les grandes villes du nord ceinturées par le duo Kohoué-Agossa

L’alternance sera une réalité au soir du 11 Avril prochain. Le duo Kohoué-Agossa en est désormais certain à cause de la liesse populaire notée samedi 27 mars 2021 à l’occasion du lancement de sa campagne électorale dans la salle d’alphabétisation de la ville de Parakou. La mobilisation forte et spontanée constatée sur le terrain dénote de l’engagement et de l’intérêt qu’accordent les populations de la ville de Parakou aux idéaux de la dynamique Restaurer la confiance. Ce qui rassure le vice-président Iréné Agossa, qui n’a pas manqué de faire sa profession de foi « Avec notre courage, notre audace, nous allons prendre le pouvoir ». En cela, Corentin Kohoué a invité toutes les forces de l’opposition qui n’avaient pas cru en eux de joindre la barque. «Nous avons besoin de toutes les forces de l’opposition pour la victoire ». a-t-il confié. Dimanche 28 mars, le duo a mis les bouchées doubles pour ratisser large. Après l’étape de Parakou, la vague orange a rallié Kandi, en passant par Banikoara, Kouandé, Natitingou. Elle a fini à Djougou à travers un vaste meeting. La machine est donc en branle et nul ne pourra l’arrêter. Après l’étape du Nord, cap sera mis sur les Communes du sud. Mardi 30 mars, le duo sera dans le Mono où il rencontrera le clergé catholique.

