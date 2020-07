Les membres parlementaires du Cos-Lépi désignés 

Les députés ont désigné et adopté la liste de leurs représentants devant siéger au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) mardi 28 juillet 2020. Ces neuf ambassadeurs ont pour mission d’actualiser le fichier électoral pour la Présidentielle de 2021 conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Il s’agit de Lambert Agongbonon, David Gbahoungba, Nathanaël Sokpoékpé et Gilbert Bangana désignés par le Bloc républicain (Br). Des députés Léon Boccovè, Florentin Tchaou, Léon Houéssou, Thomas Yombo et Sanni Mama de l’Union progressiste (Up). Ainsi, ces neuf représentants ont six mois pour mettre à la disposition de la Commission électorale nationale autonome (Céna), le ficher électoral devant servir à l’élection présidentielle de 2021. Le vote a été sanctionné par 75 voix pour, 1 contre et 0 abstention.

M A-A (Corresp. Ouémé-Plateau)