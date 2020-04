Limitation de l’évolution du Covid-19:Le port de masque obligatoire dès demain dans le cordon sanitaire

Le port de masque de protection est désormais obligatoire dans les 12 Communes concernées par le cordon sanitaire. La décision a été prise par le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Coronavirus hier lundi 6 avril 2020. Dans les autres régions du pays en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d’avoir également recours au masque. Lire ci-dessous, le communiqué du gouvernement à cet effet.

Communiqué du gouvernement

Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) s’est réuni ce lundi 6 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l’Etat, Monsieur Patrice Talon. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l’évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 Communes du cordon sanitaire que sont : Cotonou, Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè, Allada, Tori, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Aguégués et Adjarra et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 00 heure le port de masque de protection en tout lieu, dans l’administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques etc. quelque soit le nombre de personnes présentes.

Dans les autres régions du pays en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d’avoir également recours au masque.

Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national même dans les lieux privés dès l’or que l’on est en compagnie de quelqu’un d’autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l’application des autres mesures de prévention notamment le lavage des mains à l’eau et au savon, l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre personnes.

Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie.

Fait à Cotonou, le 6 avril 2020

Le secrétaire général du gouvernement

Edouard Ouin-Ounro