Loi de règlement définitif du budget de l’Etat, gestion 2018:Wadagni bientôt en reddition de compte à l’Assemblée nationale

Conformément aux dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 et de la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, le gouvernement, à travers l’Argentier national, sera face aux députés pour rendre compte de la gestion de la loi de règlement définitif du budget de l’Etat gestion 2018. Pour la 3ème fois depuis l’accession du président Patrice Talon au pouvoir, Romuald Wadagni fera cet exercice de transparence de l’action publique et de respect des engagements du gouvernement. La loi de règlement définitif pour 2018 rendra compte devant la Représentation nationale de l’atteinte des objectifs fixés dans le budget initial et du bon emploi des ressources publiques afin de maintenir le cap de la transparence et de l’accessibilité des données budgétaires et financières. Déjà programmé lors des travaux de la première session extraordinaire de l’année 2020 qui s’est achevée le mercredi 5 février, ce projet de loi de règlement définitif du budget de l’État, gestion 2018 sera étudié au cours de la première session ordinaire de l’année 2020 qui s’ouvrira dans la première quinzaine du mois d’avril 2020.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)