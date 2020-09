Louise Mushikiwabo après son audience avec le président Patrice Talon:« Le Bénin est un modèle au sein de la Francophonie »

Arrivée à Cotonou jeudi 23 septembre 2020, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) a été reçue en audience par le président Patrice Talon. Louis Mushikiwabo a assuré avoir confié au cours des échanges que le « Le Bénin est un modèle au sein de la Francophonie » dans maintes activités. Ci-dessous, des extraits de ses propos à sa sortie d’audience.

Le Bénin continue de forcer l’admiration des institutions internationales. En visite de travail au Bénin, la secrétaire générale de la Francophonie a confirmé la bonne impression que le pays fait au sein de son organisation. C’était après son audience au Palais de la Marina. Selon Louise Mushikiwabo, le Bénin est un modèle au sein de l’Institution. « Je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que Sg de l’Oif. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C’est un pays qui, aussi représente pour nous, de par son implication dans les différentes activités, notamment de l’Oif dans la participation sur des missions politiques, sur des formations dans le domaine de l’entreprenariat et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projets sur un fonds de la Francophonie pour les femmes qui ont été affectées par la crise sanitaire. On a reçu du Bénin, plus de 100 candidatures pour des projets vitaux pour des femmes qui sont dans le secteur informel », a-t-elle confié. Pour le successeur de Michaëlle Jean, « le Bénin représente pour l’Oif un Etat modèle qui réagit positivement et contribue également ». Cette visite était donc très importante qu’il fallait à tout prix effectuer car, elle a eu « le bonheur d’échanger avec le président Patrice Talon sur le Bénin et la Francophonie, la collaboration sur des questions liées à l’égalité femme-homme, à l’autonomisation des femmes, sur des questions politiques d’ordre national, sous-régional et international ». D’autres sujets d’importance ont été abordés au cours des échanges. Il s’agit de la convergence visible entre l’Oif et le Bénin qui est le numérique, un domaine dont le pays en a fait un pilier du développement économique. Après ce tête-à-tête avec le chef de l’Etat, Louise Mushikiwabo a tenu une séance de travail avec des membres du gouvernement sur la mise en œuvre et l’état d’avancement des projets phares du Pag appuyés par l’Oif. Entre autres activités inscrites dans son agenda, il y a également la visite de l’Agence de développement de Sèmè City, du Campus numérique de la Francophonie, et une séance de travail avec les femmes entrepreneures de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) prévues pour ce jour. Dans la soirée, elle animera une conférence de presse avant de prendre congés des autorités béninoises.

Abdourhamane Touré