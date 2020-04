L’Ue soutient les efforts du Bénin avec plus de 26 milliards de FCfa

La délégation de l’Union européenne au Bénin vient en appui au gouvernement Talon dans la lutte contre le Coronavirus. Cet appui entre dans le cadre de la réaction mondiale de l’Ue face à la pandémie de Covid-19. A cet effet, la délégation de l’Ue a autorisé un transfert de 26.037 milliards de francs Cfa au budget de l’Etat du Bénin.

La délégation de l’Union européenne au Bénin n’entend pas rester en marge des efforts du gouvernement contre la propagation du Coronavirus. L’institution a appuyé le Bénin avec un montant de 26.037 milliards de Francs Cfa. Cette contribution permettra, selon les responsables de l’Ue au Bénin, de soutenir les efforts du gouvernement du Bénin dans la lutte contre cette pandémie, tant au niveau sanitaire qu’aux niveaux économique et social. Cet appui, ont-ils souligné, vient en réponse aux difficultés économiques du pays suite à la fermeture des frontières avec le Nigeria depuis août 2019. L’Union européenne rappelle également que ce soutien reflète la bonne performance de certaines politiques du gouvernement et aux progrès enregistrés en 2019 dans la mise en œuvre des réformes en matière de gouvernance économique et financière, de décentralisation et de l’agriculture. Ces domaines sont, en effet essentiels pour une croissance économique durable, partagée et créatrice d’emplois et pour le bien-être des populations du Bénin.

AT