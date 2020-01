Lutte contre la corruption sous le président Talon:L’heure du bilan au Bénin

Le Bénin a un bilan élogieux à défendre en matière de lutte contre la corruption depuis avril 2016. A la faveur du premier Comité pilotage du Système national d’intégrité (Sni) de l’année 2019, le chemin parcouru, a été passé en revue. Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, au cours de cette rencontre a passé en revue les performances réalisées par le gouvernement du président Patrice Talon en vue de l’éradication du fléau sous toutes ses formes. Lire le communiqué de presse rendu public au terme de la rencontre.

(Bio Tchané présente les perfomances au Copil du Sni)

Communiqué de presse

Ce jeudi 26 décembre 2019, s’est tenu au Ministère du plan et du développement sous la présidence effective du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, le premier Comité de pilotage (Copil) du Système national d’intégrité (Sni) au Bénin de l’année 2019.

Le Système national d’intégrité du Bénin prend en compte 13 piliers ou institutions, lesquelles jouent un rôle important en matière de promotion de l’intégrité et de la gouvernance ainsi que dans la prévention et la répression de la corruption. Son plan d’action repose sur cinq recommandations prioritaires en faveur de l’intégrité au Bénin. Il s’agit de « rendre plus indépendante et plus efficace la justice ordinaire, de rendre effective une justice financière et fiscale indépendante de l’Exécutif et du Judiciaire, de favoriser la cohérence, la coordination globale et concertée entre organes administratifs de contrôle et d’audit et judiciaires agissant en matière de lutte contre la corruption ».

Le Comité de pilotage a connu la participation des Ministères et institutions de la République, notamment les Ministères chargés de la justice, de l’intérieur, des finances et du plan, de même que l’Anlc, la Haac, les Organisation de la société civile, l’Odem, la Cour suprême, la Chambre des comptes pour ne citer que celles là.

Cette importante réunion a été le lieu de fructueux échanges entre le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et les participants dans l’évaluation du chemin parcouru par le Bénin ces dernières années dans sa lutte acharnée contre la corruption.

Ce fut également l’occasion pour le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané de souligner les efforts réalisés par le gouvernement du président Patrice Talon dans le sens de l’éradication de la corruption sous toutes ses formes.

Les membres du Comité de pilotage ont souhaité à l’unanimité qu’une revue du Système national d’intégrité de notre pays soit faite ainsi que la revue de son Plan d’actions en vue de tenir compte des nombreuses réalisations et progrès accomplis dans notre pays ces trois dernières années.

Rufino d’Almeida

Directeur de cabinet